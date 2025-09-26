Passeggiata raccontata sulle orme di guaritrici streghe e avvelenatrici | torna l' itinerario Belladonna

26 set 2025

Una passeggiata raccontata storico-antropologica sulle orme di antiche guaritrici, levatrici, streghe e avvelenatrici, figure sospese tra sapienza e sospetto. Un itinerario che si snoda tra ricettari segreti, credenze popolari e atti processuali per maleficio intentati dal Tribunale.

Belladonna. Guaritrici, Streghe e Avvelenatrici - Sabato 4 ottobre, Tacus Arte Integrazione e Cultura vi propone il tour "BELLADONNA.

Lo Steri e le carceri dell'Inquisizione: passeggiata raccontata su eretici, streghe, graffiti e autodafé - Una passeggiata raccontata alla scoperta di uno dei capitoli più oscuri della storia siciliana: gli anni dell'Inquisizione spagnola, rievocati attraverso documenti, atti processuali, memorie sommerse

