Passeggiare tra degrado e rifiuti
Degrado e incuria sotto gli occhi di tutti in via Lo Bianco: ma la Rap dov’è? Passeggiare per le strade della nostra città significa ormai imbattersi in uno spettacolo che non ha nulla a che vedere con il decoro urbano che Palermo meriterebbe. Buche profonde e pericolose invadono le carreggiate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: passeggiare - degrado
I media come 'motore' di cambiamento positivo: il caso della passeggiata a mare di Borgo Marina a Imperia Dopo l’articolo su La Voce che denunciava il degrado, sono intervenuti i lavori di manutenzione, dimostrando come il ruolo dei media possa esse - facebook.com Vai su Facebook
Degrado, rifiuti e siringhe dietro il supermercato. La battaglia del giovane comasco: “Porto via tre sacchi ogni volta. La pinza? Regalo di compleanno” - Dietro l’Esselunga di Via Carloni, in una zona verde a ridosso della ferrovia, si nasconde un problema che ormai da tempo preoccupa i residenti: rifiuti di ogni tipo, dall’immondizia domestica a botti ... Segnala comozero.it
Nei parchi urbani ci sono 4 rifiuti ogni metro quadrato: unisciti al World Cleanup Day per rendere più pulita la tua città - Ogni metro quadrato dei nostri parchi urbani è soffocato da 4 rifiuti. Riporta greenme.it