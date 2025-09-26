Passaggio di consegne tra comandanti nella Capitaneria di porto di Ortona FOTO

Chietitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passaggio di consegne tra comandanti nella Capitaneria di porto di Ortona: qui il capitano di fregata Dario Ambrosino dopo oltre due anni di comando, saluta Ortona, che lascerà per recarsi presso la Direzione marittima di Genova, passando il testimone al capitano di fregata Dario Gerardi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: passaggio - consegne

