Passaggio di consegne tra comandanti nella Capitaneria di porto di Ortona FOTO
Passaggio di consegne tra comandanti nella Capitaneria di porto di Ortona: qui il capitano di fregata Dario Ambrosino dopo oltre due anni di comando, saluta Ortona, che lascerà per recarsi presso la Direzione marittima di Genova, passando il testimone al capitano di fregata Dario Gerardi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: passaggio - consegne
Lions Club Cesena, passaggio di consegne: Giuseppina Mingozzi è la nuova presidente
Nomine, passaggio di consegne al vertice del Lions Club Certosa: il bilancio di un anno di attività
Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia: Daniela Rotino è la nuova presidente. Passaggio di consegne nel segno della continuità e dell’innovazione
Lions Club Biella Host, passaggio di consegne alla presidenza #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella - facebook.com Vai su Facebook
Questa mattina ho partecipato al passaggio di consegne al Comando Generale della Guardia Costiera, tra l’Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone e l’Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo. L’impegno e la dedizione della Guardia Costiera sono un valore prezioso - X Vai su X
Torre del Greco, passaggio di consegne alla Capitaneria di Porto - Angelo Labella è il nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco. Lo riporta sciscianonotizie.it
Capitaneria di porto di Gallipoli, al timone il nuovo comandante Pierpaolo Pallotti - Dopo la cerimonia per il passaggio di consegne parte da questa settimana la nuova guida della guardia costiera. Si legge su lecceprima.it