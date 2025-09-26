Partito socialista fermento per la lista Avanti Campania | 11 nomi in corsa per 8 posti

Casertanews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Socialista Italiano entra nel vivo della partita elettorale in vista delle prossime regionali. Dopo la costituzione, lo scorso agosto, del coordinamento provinciale di Caserta per l’organizzazione della listaAvanti Campania”, il gruppo dirigente è al lavoro per definire la rosa dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: partito - socialista

Scandalo corruzione nel Partito Socialista spagnolo

Venerdì l'assemblea provinciale del Partito Socialista

Regionali, il centrosinistra si muove: il Pd sfoglia la margherita. Partito socialista punta su Antonucci

Elezioni regionali 2025, centrosinistra in fermento: i candidati di Pd e Partito socialista - Le forze politiche sono al lavoro per definire candidature e strategie, con un confronto interno che si annuncia intenso ... Da casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Partito Socialista Fermento Lista