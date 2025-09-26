Partita Modena-Pescara cambia la viabilità in zona stadio

Modenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della partita di calcio Modena-Pescara, in programma domenica 28 settembre alle 17.15 allo Stadio “Alberto Braglia”, sono previste alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: partita - modena

