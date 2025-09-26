Parte dell’archivio di Salvatore Quasimodo trasferito a Roccalumera

Il sindaco metropolitano di Messina Federico Basile e il sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo, alla presenza del direttore generale dell’Ente Giuseppe Campagna, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede il trasferimento di una parte dell’archivio del poeta dall’ente metropolitano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Parte dell'archivio di Quasimodo a Roccalumera: accordo tra Città metropolitana e Comune - Parte dell’archivio di Salvatore Quasimodo, di proprietà della Città metropolitana di Messina, sarà trasferito a Roccalumera, città dove il premio Nobel è cresciuto. Segnala sikilynews.it

