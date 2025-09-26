Parma vs Torino quinta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si affrontano due squadre che devono riscattare un inizio deludente. Parma vs Torino si giocherà lunedì 29 settembre 2025 alle ore 18.30 presso lo stadio Tardini. PARMA VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani hanno faticato a muovere la classifica nelle prime giornate: dopo la sconfitta con la Juventus e i pareggi con Atalanta e Cremonese, è arrivato il ko contro il Cagliari. La squadra di Cuesta ha però saputo reagire guadagnandosi la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo lo Spezia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: parma - torino
Verona, Torino e Parma Love Getfe e Valencia
Leoni Juventus, Comolli non molla la presa per il centrale del Parma: può arrivare a Torino in questo caso. Lo scenario
Cuesta verso Juve Parma: «A Torino è stato un anno meraviglioso, la Juventus è stata un’università! Ma domani proveremo a vincere»
ARBITRI GIORNATA 5 #SERIEA Como-Cremonese: Di Bello Juventus-Atalanta: Sozza Cagliari-Inter: Piccinini Sassuolo-Udinese: Perenzoni Pisa-Fiorentina: Manganiello Roma-Verona: Feliciani Lecce-Bologna: Fourneau Milan-Napoli: Chiffi Parma-Torino: C - X Vai su X
Vigilia di Parma-Torino con Alberto Dallatana ed giornalisti Francesco Monaco e Niccolò Anfosso. Ospite anche il tifoso Enrico Cavalca. in diretta dopo il GR delle 14.00, Aspettiamo i vostri messaggi al 3339200170. Ascoltateci anche sulla App gratuita - facebook.com Vai su Facebook
Parma-Torino: info biglietti - Torino, valida per la quinta giornata del campionato Serie A Enilive (lunedì 29 settembre, ore 18:30), è in programma a partire d ... Da sportparma.com
Probabili formazioni Parma-Torino: Oristanio dal 1', Simeone sfida Pellegrino - Concluse le partite del weekend, la 5^ giornata di Serie A proseguirà lunedì 29 ... Riporta fantamaster.it