Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si affrontano due squadre che devono riscattare un inizio deludente. Parma vs Torino si giocherà lunedì 29 settembre 2025 alle ore 18.30 presso lo stadio Tardini. PARMA VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani hanno faticato a muovere la classifica nelle prime giornate: dopo la sconfitta con la Juventus e i pareggi con Atalanta e Cremonese, è arrivato il ko contro il Cagliari. La squadra di Cuesta ha però saputo reagire guadagnandosi la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo lo Spezia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Parma vs Torino, quinta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla