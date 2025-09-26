Parma-Torino | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni
2025-09-26 16:31:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Tutte le informazioni su Parma-Torino, gara valida per la quinta giornata di campionato in Serie A: formazioni e come seguire la partita. Parma-Torino ( lunedì 29 settembre 2025 con calcio d’inizio alle ore 18:30 ) è una gara valida per la quinta giornata di campionato in Serie A. Reduci dallo 0-0 sul campo della Cremonese, i padroni di casa gialloblù si presentano a questa sfida con 2 punti in classifica, la metà rispetto ai 4 dei granata, che si sono qualificati agli ottavi di finale in Coppa Italia contro la Roma grazie alla vittoria per 1-0 sul Pisa dopo la sconfitta per 3-0 sempre in casa con l’Atalanta in campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
parma - torino
Weekend di fuoco in Serie A! Sabato 27/09 18:00 Juventus – Atalanta 20:45 Cagliari – Inter Domenica 28/09 12:30 Sassuolo – Udinese 18:00 Lecce – Bologna 20:45 Milan – Napoli Lunedì 29/09 18:30 Parma – Torino 20:45 Genoa – Lazio Quale - facebook.com Vai su Facebook
Parma-Torino: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Torino viene trasmessa in diretta tv su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili, oltre che su console di gioco (PlayStation, Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google
Probabili formazioni Parma-Torino: Oristanio dal 1', Simeone sfida Pellegrino - Concluse le partite del weekend, la 5^ giornata di Serie A proseguirà lunedì 29