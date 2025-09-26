Parma serve aumentare il ' fatturato' sotto porta

Parmatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Cuesta ha il peggiore attacco della Serie A e condivide questo poco invidiabile primato con il Torino, prossimo avversario del Parma al Tardini. Per quanto riguarda la pericolosità offensiva, i crociati si collocano al 13° posto, dietro a squadre come Pisa, Hellas Verona, Cagliari e Como. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parma - serve

Leoni Inter, cosa serve per chiudere la trattativa con il Parma per il centrale classe 2006: le ultime sulla trattativa

Concessioni balneari, Parma (Pd): "Governo assente, serve chiarezza normativa e responsabilità"

FdI: "Serve chiarire se a Parma Ospedale e Ausl sono accorpate"

Parma Food Valley, eccellenze alimentari da oltre 11 miliardi di fatturato - La Parma Food Valley si conferma un’eccellenza dell’agroalimentare italiano, con un fatturato complessivo di oltre 11 miliardi di euro nel 2023 e un export che sfiora i 5 miliardi, pari al 44% del ... ilsole24ore.com scrive

Parma Food Valley, fatturato cresciuto del 22% in 5 anni. Successo per la Cena dei Mille - Martedì sera, nel centro storico di Parma, verrà apparecchiata di tutto punto una tavolata lunga 400 metri per ospitare la Cena dei Mille. Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Serve Aumentare Fatturato