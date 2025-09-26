Parma serve aumentare il ' fatturato' sotto porta

Carlos Cuesta ha il peggiore attacco della Serie A e condivide questo poco invidiabile primato con il Torino, prossimo avversario del Parma al Tardini. Per quanto riguarda la pericolosità offensiva, i crociati si collocano al 13° posto, dietro a squadre come Pisa, Hellas Verona, Cagliari e Como. 🔗 Leggi su Parmatoday.it