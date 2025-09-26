Parma allerta gialla per temporali

Parmatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la giornata di sabato 27 settembre sono previste condizioni di spiccata instabilità con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono previsti in mattinata sul settore occidentale della regione, per poi interessare al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Allerta meteo gialla: domani a Parma e provincia forti temporali - Per la giornata di sabato 27 settembre sono previste condizioni di spiccata instabilità con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, co ...

Allerta gialla temporali in Romagna - Romagna e ARPAE hanno diramato un'allerta GIALLA valida dalle 12:00 del 23 settembre 2025 per temporali nelle province di ...

