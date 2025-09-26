Parma allerta gialla per temporali
Per la giornata di sabato 27 settembre sono previste condizioni di spiccata instabilità con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono previsti in mattinata sul settore occidentale della regione, per poi interessare al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: parma - allerta
Parma, allerta gialla per temporali
Pioggia e temporali, da domani è allerta gialla a Parma
Temporali nelle prossime ore: allerta gialla a Parma
PARMA! ALLERTA BIGLIETTI! Gli ultimissimi disponibili li trovate qui: https://shorturl.at/s0acg - facebook.com Vai su Facebook
#PLinforma Allerta 092/2025 valida dalle 00:00 del 02/09/2025: temporali, vento Tutte le info http://allertameteo.regione.emilia-romagna.it - X Vai su X
Allerta meteo gialla: domani a Parma e provincia forti temporali - Per la giornata di sabato 27 settembre sono previste condizioni di spiccata instabilità con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, co ... Si legge su gazzettadiparma.it
Allerta gialla temporali in Romagna - Romagna e ARPAE hanno diramato un'allerta GIALLA valida dalle 12:00 del 23 settembre 2025 per temporali nelle province di ... Scrive chiamamicitta.it