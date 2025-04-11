Ryder Cup al via a Bethpage: orari in Italia, coppie del mattino, ...‘Why Do I Still Think About You’: il memoir di Karmen Audino che ...Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconereInter Juve Primavera LIVE: c’è Biggi davanti, Bellino e Finocchiaro a ...Grande Fratello 2025-26, ecco chi sono i concorrentiRimborsi dell’Iva assolta all’estero, scadenza martedì 30 settembre“Agenziaentrate Portal”: l’ennesimo caso di phishingVenezi alla Fenice, scoppia il caso politico. Il sindaco: «Mi spiace, ...Ca' Foscari, mozione unanime per la pace a Gaza: parte il boicottaggio"Frammenti di Monica": la nuova mostra fotografica di Monica Spinazzè ..."Match it now" torna nelle piazze del Friuli Venezia GiuliaEmergenza carceri a Roma, dalla giunta un atto per migliorare le ...Scende dall'auto dopo un incidente e il ladro ruba telefono e ...A26, due notti di chiusure per i lavori in autostradaBaveno, un nuovo percorso pedonale in via 42 Martiri a FerioloCede un tratto della banchina: limitazioni alla viabilità su via ...Incidente in via Esseneto, scontro fra due auto: tre feritiInclusione capovolta. Scuola di Mestre con un solo italiano tra i ...Frontale fra due auto a Santa Croce sull’Arno: due feritiGarlasco, tutti i dubbi sull'alibi di Andrea Sempio nella mattinata ...Quali sono le malattie neurologiche più comuni nei cani: sintomi, ...Enzo Avitabile si commuove parlando della moglie: “Quando è ...Antitrust, colpite sei compagnie petrolifere: multa recordLa tassa per i cani di Bolzano fa il giro del mondo, la pagheranno ...La protesta contro Netanyahu all’OnuPapa Leone XIV nomina monsignor Iannone come suo successore al ...Formazione, Consulenti lavoro-Its: insieme per portare giovani verso ...Davide Lacerenza torna libero dopo 6 mesi di arresti domiciliari, ...La Global Sumud Flotilla per Gaza sfida Israele, Roma si defila: ...Riducete al minimo il consumo di questa bibita: attira le zanzareAntò mi stai facendo perdere un sacco di soldi: ADL tuona col tecnico ...Jessica Alba celebra le figlie “mini me”: «Le mie maestre e migliori ...Messaggi Divertenti per Salutare un Collega in UscitaLIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 1-3, europei avanti nei ...LIVE Italia-Cechia 6-3, Europei baseball 2025 in DIRETTA: i cechi ...Concorso a cattedra da rifare per 250 docenti, arriva la sentenzaPrimavera, estate o autunno non cambia: la camicia di JACK & ...Con la testa al closing societario, il Monza aspetta il Padova in ...Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, ...Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, ...Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 settembre 2025Crollo di via Mariti: via ai lavori per mettere in sicurezza il ...Fiorentina, Pioli: “Serve la scossa. Cominciamo vincendo a Pisa. La ...Fondo nazionale strategico, Banca del Fucino Spa e Quinto Giro ...Netanyahu e il QR Code sulla giacca: ecco cosa rivela. Attenzione: ...“La paura va sconfitta”: Emma, Elodie, Elisa, Noemi e Fiorella ...Violenze in Cisgiordania, Rai Tre rinuncia a mandare in onda No Other ...‘Un accordo con Fs’ per portare i rifiuti al nuovo inceneritore? Ma ...Sottoscritto l'accordo per l'ingresso del Fondo Nazionale Strategico, ...Lewis Hamilton si ferma, niente test al Mugello. Il suo cane Roscoe è ...Fai ordine sulla scrivania con la multipresa Electraline comoda, ...Pizziconi, la cassa di espansione è realtà. Pronto il suo ...Quarto Grado, anticipazioni 26 settembre: nuovi sviluppi sui casi ...Riscoprire Vineland, il romanzo che ha ispirato Una battaglia dopo ...Morto Christian, uno dei miti musicali italiani degli anni 80?Milan-Napoli, Conte ha un solo grande dubbioAudience score svelato su rotten tomatoes: tutte le battaglie di uno ...Morto un personaggio storico in Law & Order SVU 27 premierAlice in Borderland: significato del Joker e della sua cartaOne-punch man stagione 3 colpita dal boicottaggio di disney e huluAscolti TV 26 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serataLouis Buffon sfida papà Gigi: la reazione dopo l’esordio ...Roma Blues: dal 4 ottobre in esclusiva su RaiPlay il film di Gianluca ...Marotta: "Pio Esposito può diventare un campione"Vaccini, da pediatri e neonatologi opuscolo per genitori ‘Proteggi il ...Caserta, la Fiera del Vintage spegne 20 candeline il 27 e 28 settembreMilinkovic-Savic alla Juve: l’idea del club (e di Tudor) per gennaio, ...Lorenzo Finn, chi è il ciclista campione del mondo Under 23Convegno in Provincia di Terni promosso da Più Umbria: “Il costo ...Due giovani truffano un'anziana e gli rubano i gioielli: malviventi ...La strada per Brunate bloccata da una voragine, i residenti temono di ...Lombardia, Fontana chiede lo stato di emergenza nazionale: "Oltre 70 ...Protesta all’aeroporto di Capodichino contro l’arrivo di soldati ...Lutto in città: addio a "Maritiell 'o meccanico"Jazz d’autore e nuove voci, al via la nuova stagione del Milestone ...Frammenti di memoria: all’Archivio diStato un viaggio nel riuso dei ...Riaperti con un giorno d'anticipo il Ponte della Libertà e la rampa ...Piano difesa alluvioni ed ex Cofa, l'appello di Italia Nostra al ...A Firenze prende vita la Parigi di fine Ottocento con la mostra ...Montefredane capitale delle auto storiche per l’VIII Giornata ...Trasporto scolastico, la minoranza di Castel Baronia chiede chiarezzaComunità Montana Alta Irpinia, ampliato il parco mezzi e offerto ...Ufficiale, Ancona si candida a capitale della Cultura per il 2028. In ...Verso il voto, le richieste della Lav ai candidati governatori per un ...Cambia la programmazione di Rai2 per seguire la svolta sul caso ...Trova online informazioni su un pedofilo, bussa alla sua porta e lo ...Garlasco, l’ex procuratore Mario Venditti indagato per ...Donna non vedente salva l’anziana madre da un incendio in casa: ...Rubano la carta di credito a un’anziana di 88 anni e spendono ...Asteroide 2024 YR4: il rischio di un impatto con la luna e l’idea ...Everest, Andrzej Bargiel primo uomo a scendere dalla vetta con gli ...Droni, embargo e “aiuti umanitari”: le armi invisibili che alimentano ...Lombardia,chiesto lo stato di emergenzaCapello su Allegri e Conte: “A me hanno sempre insegnato che a ...Marino Amadori: “Ci abbiamo creduto e ci abbiamo provato con ...“Movimenti anomali dell’atmosfera”. La prossima settimana sciabolata ...Mattia Furlani a ‘Verissimo’: chi è il giovanissimo oro ai Mondiali ...Da NikeSKIMS a Soeur x K-Way, tutte le nuove collab imperdibili per ...Serena Williams e la pianta di cotone in hotel: “Non va bene”Giornate europee del patrimonio 2025 a Bologna: gli eventi. Gratis? ...Fara Gera d'Adda (Bergamo), donna non vedente salva l'anziana madre ...Tale e Quale Show 2025: quante puntate, durata e quando finisceTradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 26 ...Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turcaJurassic World – Il dominio: tutto quello che c’è da sapere sul filmTale e Quale Show 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima ...Inter, Benatia “Ho dato via io Luis Henrique”Il Napoli a punteggio pieno non vuole fermarsi: Conte prepara al top ...Lega Serie A: De Siervo esulta per l’operazione anti-pirateria a ...Banche e conti correnti, da ottobre scatta la regola dei 10 secondi: ...Lite tra Speranzon (FdI) e Maiorino (M5s): “Flotilla fa la guerra a ...Scuderi (Avs) a bordo della Flotilla: “Grazie a Mattarella ma ci ...Nato: Fontana, 'congratulazioni a Calovini, incarico riconosce ...Via dei Mille, grave incidente in un cantiere: 55enne in codice rosso“Ma guardateli…”. Pensavano di essere lontani da sguardi indiscreti, ...Chissà … se noi…..Uomini e Donne, Raffaella Scuotto ha voltato pagina dopo Brando ...Non essere cattivo avrà una proiezione speciale alla Festa del Cinema ...Roma blues, il film innovativo di Gianluca ManzettiL’impatto della caduta di reichenbach sulla serie bbc di sherlockEvento leggendario di shiny in Pokémon scarlet e violet: proteste e ...Jodie turner-smith torna in star wars con una nuova serie animata su ...I Fatti Vostri 2025: slitta la data di inizio. Anna Falchi e Flavio ...Oscar 2026: l’Italia candida “Familia” di Francesco Costabile – ...Consigli su come arredare camerette per bambiniMarotta: «Chivu è moderno, ma serve tempo. Ecco la favorita per lo ...Brambilla verso Sambenedettese Juventus Next Gen: «Terza partita in ...Netanyahu all'Onu, l'aula si svuota tra i fischi per protesta. «A ...Il premier israeliano e il QR Code sulla giacca: perché Netanyahu lo ...Il «messaggio ai cercapersone di Hezbollah», mappe e quiz: il ...Mattarella alla Flotilla: fermatevi e accettate la mediazione. Ma ...No a Beatrice Venezi direttrice, i lavoratori della Fenice in stato ...Torna la "Festa dello sport" per un weekend dedicato a movimento, ...Cervia dedica ottobre alla pace: trenta giorni di eventi, tra gli ...Bagno di folla per l'incontro pubblico con la funzionaria Onu ...Festa di San Michele alla VerrucaFurto al supermercato, 16enne spruzza lo spray al vigilante e lo ..."Il nuovo grande gioco", seconda edizione del festival di geopolitica ...“Una pedalata alla volta”: riparte a Marano sul Panaro il progetto ...Leroy Merlin, stanno per chiudere due negozi alle porte di Milano (ma ...Giuseppe Marotta riceve la laurea honoris causa in MarketingStefano De Martino in questura a Milano dopo la rapina e le minacce: ...Serie C | Multa al Livorno per 'cori ideologici', il club: ...Regionali Puglia 2025, l’assessora al Turismo di Vieste Graziamaria ...L’antica parrocchia di Linaro festeggia come da tradizione la ...Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 26 ...Un enorme pesce sega è stato trovato spiaggiato in Sudafrica: è uno ...I dazi di Trump adesso spaventano davvero. In un solo mese il vino ...Flotilla, Tajani: “L’appello di Mattarella non può restare ...Ci voleva Mattarella dopo gli errori di Schlein e Meloni sulla ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Roma blues, il film innovativo di Gianluca Manzetti

Roma blues, il film innovativo di Gianluca Manzetti

Il panorama cinematografico italiano si arricchisce con l’arrivo di un nuovo film che promette di c... ► jumptheshark.it

Riscoprire Vineland, il romanzo che ha ispirato Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

Riscoprire Vineland, il romanzo che ha ispirato Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when y... ► gqitalia.it

Tale e Quale Show 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Tale e Quale Show 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Tale e Quale Show 2025: quante puntate, durata e quando finisce Quante puntate sono previste per Ta... ► tpi.it

Giuseppe Marotta riceve la laurea honoris causa in Marketing

Giuseppe Marotta riceve la laurea honoris causa in Marketing

L'università Bicocca di Milano ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Marketing e merc... ► milanotoday.it

Baveno, un nuovo percorso pedonale in via 42 Martiri a Feriolo

Baveno, un nuovo percorso pedonale in via 42 Martiri a Feriolo

In arrivo a Feriolo un nuovo percorso pedonale per rendere più sicura via 42 Martiri.A darne notiz... ► novaratoday.it

Venezi alla Fenice, scoppia il caso politico. Il sindaco: «Mi spiace, cercherò di capire»

Venezi alla Fenice, scoppia il caso politico. Il sindaco: «Mi spiace, cercherò di capire»

Mentre monta un caso sindacale, con l'apertura dello stato di agitazione e la richiesta, da parte ... ► veneziatoday.it

Morto un personaggio storico in Law & Order SVU 27 premier

Morto un personaggio storico in Law & Order SVU 27 premier

prima puntata della 27ª stagione di law & order svu: un inizio ricco di emozioni e ricordi La p... ► jumptheshark.it

One punch man stagione 3 colpita dal boicottaggio di disney e hulu

One punch man stagione 3 colpita dal boicottaggio di disney e hulu

La terza stagione di One-Punch Man rappresenta uno degli eventi più attesi nel panorama dell’anime,... ► jumptheshark.it

Rimborsi dell’Iva assolta all’estero, scadenza martedì 30 settembre

Rimborsi dell’Iva assolta all’estero, scadenza martedì 30 settembre

L’appuntamento coinvolge gli operatori italiani per l’imposta pagata in altri Stati Ue, ma anche gli... ► fiscooggi.it

Non essere cattivo avrà una proiezione speciale alla Festa del Cinema di Roma 2025 in presenza del cast e poi tornerà in sala

Non essere cattivo avrà una proiezione speciale alla Festa del Cinema di Roma 2025 in presenza del cast e poi tornerà in sala

Non essere cattivo di Claudio Caligari avrà una proiezione speciale, alla presenza di Luca Marinelli... ► comingsoon.it

Netanyahu e il QR Code sulla giacca: ecco cosa rivela. Attenzione: immagini forti

Netanyahu e il QR Code sulla giacca: ecco cosa rivela. Attenzione: immagini forti

Nel corso del suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu Benjamin Netanyahu aveva una spilla ap... ► ilgiornale.it

Inter, Benatia “Ho dato via io Luis Henrique”

Inter, Benatia “Ho dato via io Luis Henrique”

Benatia e il colloquio con Henrique ll Direttore Sportivo del Marsiglia Mehdi Benatia ha parlato d... ► ilprimatonazionale.i

Jazz d’autore e nuove voci, al via la nuova stagione del Milestone live club

Jazz d’autore e nuove voci, al via la nuova stagione del Milestone live club

Sabato 4 ottobre riparte la programmazione del Milestone Live Club, il locale del Piacenza Jazz Cl... ► ilpiacenza.it

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

di Redazione JuventusNews24Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le inform... ► juventusnews24.com

Nato: Fontana,

Nato: Fontana, 'congratulazioni a Calovini, incarico riconosce autorevolezza Parlamento'

Roma, 26 set (Adnkronos) - "Rivolgo al deputato Giangiacomo Calovini le mie congratulazioni per l'el... ► iltempo.it

Torna la "Festa dello sport" per un weekend dedicato a movimento, salute, divertimento e spirito di comunità

Torna la "Festa dello sport" per un weekend dedicato a movimento, salute, divertimento e spirito di comunità

Tutta la città di Cervia si prepara a celebrare la passione per il movimento e l’aggregazione con ... ► ravennatoday.it

Crollo di via Mariti: via ai lavori per mettere in sicurezza il cantiere dove morirono i 5 operai

Crollo di via Mariti: via ai lavori per mettere in sicurezza il cantiere dove morirono i 5 operai

Da lunedì 29 settembre 2025 prenderanno il via i lavori per la messa in sicurezza dell'area del can... ► firenzepost.it

A Firenze prende vita la Parigi di fine Ottocento con la mostra "Toulouse Lautrec"

A Firenze prende vita la Parigi di fine Ottocento con la mostra "Toulouse Lautrec"

Parigi, fine Ottocento. È l’epoca della spensieratezza e del progresso, dell’arte che invade i bou... ► firenzetoday.it

Marotta: «Chivu è moderno, ma serve tempo. Ecco la favorita per lo scudetto». Poi l’annuncio su Ausilio

Marotta: «Chivu è moderno, ma serve tempo. Ecco la favorita per lo scudetto». Poi l’annuncio su Ausilio

di RedazioneLe parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sulla situazione attuale dei neraz... ► internews24.com

Due giovani truffano un

Due giovani truffano un'anziana e gli rubano i gioielli: malviventi fermati in autostrada dopo ore di inseguimento

Sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso due giovani di origine... ► ternitoday.it

Montefredane capitale delle auto storiche per l’VIII Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca

Montefredane capitale delle auto storiche per l’VIII Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca

Montefredane (Av) – Domenica 28 settembre 2025 Montefredane si prepara a diventare il cuore pulsan... ► avellinotoday.it

Convegno in Provincia di Terni promosso da Più Umbria: “Il costo dell’energia” istituzioni, associazioni e imprese a confronto sulle sfide energetiche del futuro

Convegno in Provincia di Terni promosso da Più Umbria: “Il costo dell’energia” istituzioni, associazioni e imprese a confronto sulle sfide energetiche del futuro

Si è tenuto nella mattinata di venerdì 26 settembre nella sala consiliare della Provincia di Terni... ► ternitoday.it

Frontale fra due auto a Santa Croce sull’Arno: due feriti

Frontale fra due auto a Santa Croce sull’Arno: due feriti

SANTA CROCE SULL’ARNO – Frontale fra due auto, le cui cause sono in corso di accertamento, in via S... ► corrieretoscano.it

Morto Christian, uno dei miti musicali italiani degli anni 80?

Morto Christian, uno dei miti musicali italiani degli anni 80?

Christian, al secolo Cristiano Gaetano Rossi, é scomparso all’età di 82 anni. Nacque a Palermo nel ... ► gbt-magazine.com

Piano difesa alluvioni ed ex Cofa, l

Piano difesa alluvioni ed ex Cofa, l'appello di Italia Nostra al rettore Stuppia: "Delocalizzi il centro per la ricerca"

Un passo indietro sull’ex Cofa e una nuova localizzazione per la realizzazione del centro per la r... ► ilpescara.it

Ufficiale, Ancona si candida a capitale della Cultura per il 2028. In lizza altri 24 comuni

Ufficiale, Ancona si candida a capitale della Cultura per il 2028. In lizza altri 24 comuni

ANCONA – È stata presentata ufficialmente ieri, giovedì 25 settembre, la candidatura di Ancona a c... ► anconatoday.it

Verso il voto, le richieste della Lav ai candidati governatori per un impegno su sei punti: le risposte

Verso il voto, le richieste della Lav ai candidati governatori per un impegno su sei punti: le risposte

Anche la Lav si mobilita in vista delle elezioni regionali, in programma domenica 28 e lunedì 29 s... ► anconatoday.it

Jodie turner smith torna in star wars con una nuova serie animata su disney

Jodie turner smith torna in star wars con una nuova serie animata su disney

ritorno di un personaggio di star wars nella serie animata “visions” Una delle interpreti principal... ► jumptheshark.it

Lite tra Speranzon (FdI) e Maiorino (M5s): “Flotilla fa la guerra a Israele”. “Non puoi coprire 75mila palestinesi uccisi con le tue urla”. Su La7

Lite tra Speranzon (FdI) e Maiorino (M5s): “Flotilla fa la guerra a Israele”. “Non puoi coprire 75mila palestinesi uccisi con le tue urla”. Su La7

Sfuriata incontenibile del senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, all’indirizzo della p... ► ilfattoquotidiano.it

"Match it now" torna nelle piazze del Friuli Venezia Giulia

"Match it now" torna nelle piazze del Friuli Venezia Giulia

Torna anche nelle piazze del Friuli Venezia Giulia la campagna “Match It Now”, con cui Admo – Asso... ► triesteprima.it

Comunità Montana Alta Irpinia, ampliato il parco mezzi e offerto risposte efficaci

Comunità Montana Alta Irpinia, ampliato il parco mezzi e offerto risposte efficaci

Grazie alla Regione Campania e alla finalizzazione di un bando aperto dalla Protezione Civile, la ... ► avellinotoday.it

Mattia Furlani a ‘Verissimo’: chi è il giovanissimo oro ai Mondiali di salto in lungo

Mattia Furlani a ‘Verissimo’: chi è il giovanissimo oro ai Mondiali di salto in lungo

Milano, 26 settembre 2025 – Tra gli ospiti di domenica 28 settembre a 'Verissimo' ci sarà Mattia Fu... ► quotidiano.net

“Agenziaentrate Portal”: l’ennesimo caso di phishing

“Agenziaentrate Portal”: l’ennesimo caso di phishing

L’Agenzia avvisa che è in corso una campagna fraudolenta tramite mail, per indurre i cittadini a sca... ► fiscooggi.it

La strada per Brunate bloccata da una voragine, i residenti temono di restare isolati

La strada per Brunate bloccata da una voragine, i residenti temono di restare isolati

Una segnalazione con foto arrivata in redazione racconta l’ennesima criticità sul versante di Brun... ► quicomo.it

Everest, Andrzej Bargiel primo uomo a scendere dalla vetta con gli sci senza ossigeno supplementare, il VIDEO dell

Everest, Andrzej Bargiel primo uomo a scendere dalla vetta con gli sci senza ossigeno supplementare, il VIDEO dell'impresa storica

L’atleta polacco, già noto per le sue imprese al limite, ha trascorso 16 ore nella cosiddetta “zon... ► ilgiornaleditalia.it

‘Why Do I Still Think About You’: il memoir di Karmen Audino che racconta l’amore, il trauma e la memoria

‘Why Do I Still Think About You’: il memoir di Karmen Audino che racconta l’amore, il trauma e la memoria

Una domanda universale: perché non riusciamo a lasciar andare? Why Do I Still Think About You na... ► notizieaudaci.it

Violenze in Cisgiordania, Rai Tre rinuncia a mandare in onda No Other Land il 7 ottobre: una “telefonata” ha consigliato il rinvio

Violenze in Cisgiordania, Rai Tre rinuncia a mandare in onda No Other Land il 7 ottobre: una “telefonata” ha consigliato il rinvio

Prima l’annuncio, poi la telefonata politica, quindi il dietrofront. Si consuma un altro significat... ► ilfattoquotidiano.it

Cede un tratto della banchina: limitazioni alla viabilità su via Lungolinea Pio VI

Cede un tratto della banchina: limitazioni alla viabilità su via Lungolinea Pio VI

Dopo il cedimento di un tratto della banchina nei pressi del parcheggio Sirio, a Terracina, cambia... ► latinatoday.it

Incidente in via Esseneto, scontro fra due auto: tre feriti

Incidente in via Esseneto, scontro fra due auto: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno all’ora di pranzo in via... ► agrigentonotizie.it

Antò mi stai facendo perdere un sacco di soldi: ADL tuona col tecnico | L’amore tra i due è già finito

Antò mi stai facendo perdere un sacco di soldi: ADL tuona col tecnico | L’amore tra i due è già finito

Antò mi stai facendo perdere un sacco di soldi: ADL tuona col tecnico | L’amore tra i due è già fin... ► napolipiu.com

L’antica parrocchia di Linaro festeggia come da tradizione la Madonna: il programma

L’antica parrocchia di Linaro festeggia come da tradizione la Madonna: il programma

L’antica parrocchia di Linaro, da sempre sotto la diocesi sarsinate, festeggia la Madonna, com’è t... ► cesenatoday.it

Riducete al minimo il consumo di questa bibita: attira le zanzare

Riducete al minimo il consumo di questa bibita: attira le zanzare

Va ridotto al minimo il consumo di una certa bibita, perché attira le zanzare: lo studio che ha las... ► temporeale.info

Rubano la carta di credito a un’anziana di 88 anni e spendono circa mille euro: il video

Rubano la carta di credito a un’anziana di 88 anni e spendono circa mille euro: il video

Due uomini sono stati arrestati per uso indebito di carte di credito: avrebbero rubato il bancomat ... ► fanpage.it

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 26 settembre 2025

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 26 settembre 2025

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda Live, il talk satirico politic... ► tpi.it

“La paura va sconfitta”: Emma, Elodie, Elisa, Noemi e Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne con “Una Nessuna Centomila” a Napoli – LE FOTO

“La paura va sconfitta”: Emma, Elodie, Elisa, Noemi e Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne con “Una Nessuna Centomila” a Napoli – LE FOTO

“La paura va sconfitta” ha detto Fiorella Mannoia – ieri sera 25 settembre – davanti a 11mila prese... ► ilfattoquotidiano.it

Concorso a cattedra da rifare per 250 docenti, arriva la sentenza

Concorso a cattedra da rifare per 250 docenti, arriva la sentenza

Un insegnante precario vicentino, residente a Trissino in valle dell’Agno, ha denunciato presunte a... ► orizzontescuola.it

Lombardia,chiesto lo stato di emergenza

Lombardia,chiesto lo stato di emergenza

17.45 La Lombardia chiede lo stato di emergenza a livello nazionale per il maltempo che ha flagella... ► televideo.rai.it

Trasporto scolastico, la minoranza di Castel Baronia chiede chiarezza

Trasporto scolastico, la minoranza di Castel Baronia chiede chiarezza

Come consiglieri di minoranza avevamo già chiesto un confronto con il Sindaco sul tema del traspor... ► avellinotoday.it

Sottoscritto l

Sottoscritto l'accordo per l'ingresso del Fondo Nazionale Strategico, Banca del Fucino S.p.A. e Quinto Giro Investimenti S.R.L. nel capitale sociale di Consorzi Agrari d'Italia S.p.A

In data odierna è stato sottoscritto un accordo di investimento tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A... ► iltempo.it

Chissà … se noi…..

Chissà … se noi…..

Chissà… se noi….. Vincenzo Calafiore 27 Settembre 2025 Non è la solitudine in cui cadiamo spesso. ... ► laprimapagina.it

Scuderi (Avs) a bordo della Flotilla: “Grazie a Mattarella ma ci aiuti a far valere il diritto internazionale” – Video

Scuderi (Avs) a bordo della Flotilla: “Grazie a Mattarella ma ci aiuti a far valere il diritto internazionale” – Video

“Voglio rivolgere un profondo ringraziamento al presidente Sergio Mattarella per le parole utilizz... ► ilfattoquotidiano.it

La tassa per i cani di Bolzano fa il giro del mondo, la pagheranno residenti e turisti: “Più sacchettini e aree per animali”

La tassa per i cani di Bolzano fa il giro del mondo, la pagheranno residenti e turisti: “Più sacchettini e aree per animali”

Sta facendo discutere il globo intero la proposta di un’assessore di Bolzano di tassare i cani: ecc... ► notizie.com

Cervia dedica ottobre alla pace: trenta giorni di eventi, tra gli ospiti anche Patrik Zaki

Cervia dedica ottobre alla pace: trenta giorni di eventi, tra gli ospiti anche Patrik Zaki

L’Amministrazione comunale di Cervia dedica il mese di ottobre alla Pace, con l’organizzazione del... ► ravennatoday.it

Capello su Allegri e Conte: “A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi, quindi…”

Capello su Allegri e Conte: “A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi, quindi…”

Milan-Napoli è anche Allegri contro Conte. Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' ... ► pianetamilan.it

Quali sono le malattie neurologiche più comuni nei cani: sintomi, cause e cure

Quali sono le malattie neurologiche più comuni nei cani: sintomi, cause e cure

Le malattie neurologiche nei cani, come epilessia, discopatie, mielopatia degenerativa e tumori cer... ► fanpage.it

Jurassic World – Il dominio: tutto quello che c’è da sapere sul film

Jurassic World – Il dominio: tutto quello che c’è da sapere sul film

Jurassic World – Il dominio: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, venerdì 26 s... ► tpi.it

Bagno di folla per l

Bagno di folla per l'incontro pubblico con la funzionaria Onu Francesca Albanese VIDEO

Bagno di folla a Ravenna per l'arrivo di Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palesti... ► ravennatoday.it

Primavera, estate o autunno non cambia: la camicia di JACK & JONES che indossi sempre è in offerta su Amazon

Primavera, estate o autunno non cambia: la camicia di JACK & JONES che indossi sempre è in offerta su Amazon

La camicia Jack & Jones Jjesummer è disponibile su Amazon Italia a 20€, in promozione rispetto ... ► quotidiano.net

Scende dall

Scende dall'auto dopo un incidente e il ladro ruba telefono e portafogli dalla vettura

È sceso dall'auto che stava guidando dopo aver avuto un piccolo incidente con un altro automobilis... ► romatoday.it

Lutto in città: addio a "Maritiell

Lutto in città: addio a "Maritiell 'o meccanico"

Sono ancora ore di gran dolore ad Afragola che pochi giorni fa ha dato l'ultimo saluto a Mario Sen... ► napolitoday.it

Cambia la programmazione di Rai2 per seguire la svolta sul caso Garlasco: cancellato il film, in onda Ore 14 Sera

Cambia la programmazione di Rai2 per seguire la svolta sul caso Garlasco: cancellato il film, in onda Ore 14 Sera

Cambia la programmazione di Rai2 per aggiornare gli spettatori sulle ultime notizie su Garlasco e l... ► fanpage.it

Fondo nazionale strategico, Banca del Fucino Spa e Quinto Giro investimenti nel capitale di Consorzi Agrari d

Fondo nazionale strategico, Banca del Fucino Spa e Quinto Giro investimenti nel capitale di Consorzi Agrari d'Italia Spa

È stato sottoscritto un accordo di investimento tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per conto del... ► ilgiornale.it