Parla l’ex procuratore del caso Garlasco ora indagato lo sfogo su Rete4 | cosa ha detto sui soldi dai Sempio e il rischio di essere arrestato

Si sente offeso Mario Venditti «come uomo e magistrato» Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia che ha coordinato le prime indagini del delitto di Garlasco. Il magistrato è ora indagato per corruzione in atti giudiziari, accusato di aver ricevuto denaro dalla famiglia di Andrea Sempio per insabbiare di fatto le indagini sull’amico di Marco Poggi, fratello della vittima uccisa il 13 agosto 2007. L’offesa delle perquisizioni. Venditti è tornato a parlare a Quarto Grado su Rete4, dove ha espresso tutta la sua indignazione per quel che è avvenuto oggi. A cominciare dalla perquisizione in casa, dopo una lunga carriera in magistratura, anche per l’Antimafia: «Quello che è successo oggi, la perquisizione mi offende come uomo e come magistrato. 🔗 Leggi su Open.online