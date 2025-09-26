Parla con parole attribuite a Mussolini L' ultima accusa contro Meloni
Benito Mussolini, il Ventennio e le parole d’ordine di quella terribile stagione politica italiana. La sinistra mediatica e politica prova a riacquisire la fiducia degli italiani e dei telespettatori con un argomento di grande “attualità”: il fascismo in tutte le sue forme. Un “fascismo eterno” che torna in ogni singola azione politica dell’esecutivo. Ma non solo. Un Ventennio che ritorna nelle parole di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano di una democrazia liberale e leader di Fratelli d’Italia, un partito democraticamente eletto dalla maggioranza degli italiani. L’ultima occasione per parlare del presunto carattere fascista del governo è Piazza Pulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli su La7 ogni giovedì sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Parla con parole attribuite a Mussolini". L'ultima accusa contro Meloni - La sinistra mediatica e politica prova a riacquisire la fiducia degli italiani e dei telespettatori ... Secondo ilgiornale.it
Aldo Cazzullo: “Meloni all’ONU parla di San Francesco con parole attribuite a Mussolini” - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Scrive la7.it