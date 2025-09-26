Parla con parole attribuite a Mussolini L' ultima accusa contro Meloni

Benito Mussolini, il Ventennio e le parole d’ordine di quella terribile stagione politica italiana. La sinistra mediatica e politica prova a riacquisire la fiducia degli italiani e dei telespettatori con un argomento di grande “attualità”: il fascismo in tutte le sue forme. Un “fascismo eterno” che torna in ogni singola azione politica dell’esecutivo. Ma non solo. Un Ventennio che ritorna nelle parole di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano di una democrazia liberale e leader di Fratelli d’Italia, un partito democraticamente eletto dalla maggioranza degli italiani. L’ultima occasione per parlare del presunto carattere fascista del governo è Piazza Pulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli su La7 ogni giovedì sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

