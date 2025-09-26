Parete lite di vicinato finita in omicidio | condannato all’ergastolo 74enne

Sparò e uccise il vicino per un posto auto. Condannato allergastolo Armando Ortodosso, 75 anni, di Parete. La decisione è arrivata ieri dalla Corte d’Assise di Napoli, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Antonio Bassolino.   Il delitto risale al 13 aprile 2024. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Parete, lite di vicinato finita in omicidio: condannato all’ergastolo 74enne

