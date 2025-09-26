Parco della Resistenza musica e divertimento al Chiosco dei giardini per la ' Domenica del passatello'

Fine settimana all'insegna del gusto. Domenica 28 settembre al Chiosco dei giardini del Parco Resistenza si tiene la 'Domenica del passatello', una giornata tutta romagnola con passatelli a volontà, musica e il divertimento di 'Sergio e i suoi amici'. L'appuntamento è a partire dalle 12 a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: parco - resistenza

A Parco Campagneros “Incantesimi di resistenza”, una serata dedicata alla poesia palestinese

Natale, Farinelli (Pd): "Ancora al parco della Resistenza? Grave far decidere all'Anpi"

"No alle feste al parco Resistenza. Custodisce la nostra memoria"

Sabato 27 e domenica 28 settembre | Parco della Resistenza L’evento dedicato al mondo del cane da lavoro torna a Formigine! Forze Armate e Forze dell’Ordine, enti privati, veterinari, associazioni, allevatori ed esperti cinofili - facebook.com Vai su Facebook

La Sagra del Gorgonzola accende il gusto: sei serate tra sapori, musica e solidarietà - Dal 26 al 28 settembre e dal 3 al 5 ottobre, il Parco della Resistenza di Caronno Pertusella ospita la Sagra del Gorgonzola, tra piatti tipici, musica dal vivo e karaoke. Da varesenews.it

Street food e anche funky 2025: a San Lazzaro tre giorni di buon cibo e divertimento - San Lazzaro di Savena (Bologna), 10 settembre 2025 – Tre giorni di gusto, musica e incontri al parco della Resistenza. Riporta ilrestodelcarlino.it