Parco agricolo Sud Milano | Stop al consumo di suolo e patrimonio da valorizzare

Un ente sovraterritoriale, esteso su 60 dei 134 Comuni della Città Metropolitana di Milano. Su una superficie totale di 47mila ettari hanno sede 900 aziende agricole, 600 cascine e 15 edifici di pregio tra rocche e castelli. Sono questi i numeri del Parco agricolo Sud Milano che, dopo essere stato per anni in capo alla Città Metropolitana, è diventato ora un ente autonomo sotto l’egida di Regione Lombardia, che ne ospita gli uffici e lo sosterrà con uno stanziamento di 773mila euro all’anno, contro i 373mila erogati sinora. Ne parliamo col neo presidente Andrea Checchi, geologo di formazione, sindaco di San Donato dal 2012 al 2022, ora al timone del nuovo ente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
