Parcheggio a Porta Nord il Comune cerca un gestore per i prossimi 12 anni

Il Comune di Modena cerca un gestore per il parcheggio multipiano di via Rita Levi Montalcini 188 a Modena, per la durata di 12 anni e un valore stimato in 4 milioni 650 mila euro.È stata pubblicata, infatti, la gara telematica aperta per la concessione del servizio di gestione per conto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: parcheggio - porta

Palio di Siena 2025: navette straordinarie da Porta Tufi e dal parcheggio dei Due Ponti. Diretta tv su La7

Nuova velostazione in via Volta e sosta gratis nel parcheggio di Porta Nuova tra gli eventi della settimana europea della mobilità

ASSEGNATI I LAVORI PER IL NUOVO PARCHEGGIO DI PORTA ORVIETANA Sono stati aggiudicati in data 24 settembre i lavori per la riqualificazione dell'area sottostante Porta Orvietana (I stralcio). A fronte di un importo a base d'asta di 165 mila euro, l'appa - facebook.com Vai su Facebook

Zona Porta Nord e stazione: "Parcheggi quasi sempre pieni. E per i disabili posti introvabili" - Dopo le polemiche sulle sanzioni applicate dal market di via Montalcini, appello di pendolari e cittadini: "Servono più stalli dedicati alle auto, per prendere il treno o fare una visita dobbiamo ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Sottopasso ferroviario: "Lavori per migliorare l’area di Porta nord" - Modena, 28 maggio 2025 – Hanno preso il via i lavori di miglioramento dell’accessibilità da Porta nord del sottopasso ferroviario pedonale che collega la Stazione ferroviaria centrale di Modena con il ... Secondo ilrestodelcarlino.it