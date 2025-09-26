Parcheggio a Porta Nord il Comune cerca un gestore per i prossimi 12 anni

Modenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Modena cerca un gestore per il parcheggio multipiano di via Rita Levi Montalcini 188 a Modena, per la durata di 12 anni e un valore stimato in 4 milioni 650 mila euro.È stata pubblicata, infatti, la gara telematica aperta per la concessione del servizio di gestione per conto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parcheggio - porta

Palio di Siena 2025: navette straordinarie da Porta Tufi e dal parcheggio dei Due Ponti. Diretta tv su La7

Nuova velostazione in via Volta e sosta gratis nel parcheggio di Porta Nuova tra gli eventi della settimana europea della mobilità

Zona Porta Nord e stazione: "Parcheggi quasi sempre pieni. E per i disabili posti introvabili" - Dopo le polemiche sulle sanzioni applicate dal market di via Montalcini, appello di pendolari e cittadini: "Servono più stalli dedicati alle auto, per prendere il treno o fare una visita dobbiamo ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Sottopasso ferroviario: "Lavori per migliorare l’area di Porta nord" - Modena, 28 maggio 2025 – Hanno preso il via i lavori di miglioramento dell’accessibilità da Porta nord del sottopasso ferroviario pedonale che collega la Stazione ferroviaria centrale di Modena con il ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Porta Nord Comune