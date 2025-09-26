Parcheggi stalli a quota 80mila Ma c’è spazio solo per un’auto su tre E più della metà vengono da fuori

Centomila auto circolanti. È il vortice che, in una mattinata feriale, turbina dentro i confini cittadini. La stima, fotografata dal Pums della Metrocittà, è datata visto che risale al 2021, ma resta l’ultima disponibile. Ciascuna ha a disposizione, escludendo posti privati e interrati a pagamento, 73.514 stalli sparpagliati fra le strade delle cinque Zcs. In pratica se ognuno volesse parcheggiare su strada più di 26mila automobilisti resterebbero piantati in asso. E, come accade, sarebbero costretti a una ronda a caccia del primo buco disponibile. La conseguenza: più emissioni, traffico e sacramenti in abitacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

