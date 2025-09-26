Paramount+ Ottobre 2025 | tutte le novità tra serie TV film e documentari

Ottobre si preannuncia un mese ricco di emozioni per gli abbonati a Paramount+, con un catalogo che si arricchisce di nuove stagioni di serie acclamate, film originali e documentari imperdibili. Tra i ritorni più attesi spiccano la quarta stagione di Mayor of Kingstown con Jeremy Renner e il finale di stagione di NCIS: Tony & Ziva. Un momento di grande commozione sarà segnato dall’arrivo di Ozzy: No Escape From Now, il docufilm tributo che ripercorre gli ultimi anni della leggenda del rock. Le serie TV più attese di Ottobre 2025 su Paramount+. Mayor of Kingstown – Stagione 4. A partire dal 26 ottobre, Jeremy Renner torna a vestire i panni di Mike McLusky nella quarta stagione di Mayor of Kingstown, co-creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Paramount+ Ottobre 2025: tutte le novità tra serie TV, film e documentari

