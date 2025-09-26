Parallel Tales | al via le riprese del film di Asghar Farhadi con Catherine Deneuve e Isabelle Huppert

Comingsoon.it | 26 set 2025

Sono iniziate in Francia, a Parigi, le riprese del nuovo film francese del regista iraniano due volte vincitore dell'oscar Asghar Farhadi con protagoniste Isabelle Huppert e Catherine Deneuve e dal titolo Parallel Tales. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

parallel tales via ripreseParallel Tales, Isabelle Huppert e Catherine Deneuve sul set - abbiamo le prime foto dal set del celebre regista iraniano ... ciakmagazine.it scrive

Parallel Tales, il nuovo film di Asghar Farhadi - Asghar Farhadi torna dietro la macchina da presa: il regista iraniano due volte premio Oscar girerà il suo prossimo film Parallel Tales, Racconti Paralleli, a Parigi in autunno, con Isabelle Huppert, ... Segnala ansa.it

