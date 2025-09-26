Parallel Tales | al via le riprese del film di Asghar Farhadi con Catherine Deneuve e Isabelle Huppert
Sono iniziate in Francia, a Parigi, le riprese del nuovo film francese del regista iraniano due volte vincitore dell'oscar Asghar Farhadi con protagoniste Isabelle Huppert e Catherine Deneuve e dal titolo Parallel Tales. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: parallel - tales
