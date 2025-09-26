Paradosso green al Forum Polieco su economia dei rifiuti Viceministro Sisto Sottosegretaria Bergamotto e vicepresidente Picierno
Al via, a Napoli, i lavori della 17esima edizione del Forum Internazionale Polieco sull’ Economia dei rifiuti, promosso dal Consorzio nazionale PolieCo per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Il 26 e il 27 settembre, al Renaissance Hotel Mediterraneo (in Via Ponte di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: paradosso - green
Forum Internazionale Polieco: a Napoli il 26 e 27 settembre la XVII edizione dal titolo “Paradosso Green – Imprese, Autorità e Istituzioni: un sistema a doppia velocità”. In programma cinque sessioni e oltre 40 relatori tra magistrati, giornalisti, imprenditori e polit - facebook.com Vai su Facebook
La maggioranza Ursula non sta bene. Alza la voce sulla crisi di Gaza, tiene la barra dritta su Kyiv, rianima il Green deal ma non arretra sulla competitività. Il paradosso di un'Aula che le chiede di fare di più ma poi litiga a ogni passo. Di @ilpiotr - X Vai su X
“Paradosso Green”, al Forum Polieco di Napoli confronto tra magistrati, politici e imprenditori - Al via, a Napoli, i lavori della 17esima edizione del Forum Internazionale Polieco sull' Economia dei rifiuti, promosso dal Consorzio nazionale PolieCo per il ... Scrive pupia.tv
Forum Polieco: Ardituro, "350 indagini in 5 anni sui rifiuti" - "Negli ultimi 5 anni ci sono state 350 indagini per reati ambientali divisi per le 26 procure distrettuali italiane, non sono tantissime lo sappiamo. Come scrive ansa.it