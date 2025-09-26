Papa Leone XIV nomina monsignor Iannone Prefetto del Dicastero dei Vescovi

Papa Leone XIV ha nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina monsignor Filippo Iannone, finora Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Si tratta della prima nomina ai vertici dei Dicasteri da parte del nuovo Pontefice che, tra l’altro, è stato Prefetto del Dicastero dei vescovi dal 2023. Monsignor Iannone prenderà possesso dell’incarico il prossimo 15 ottobre 2025. Il Papa, fa sapere ancora la sala stampa, ha confermato ‘ad aliud quinquennium’ Segretario del Dicastero per i Vescovi monsignor Ilson de Jesus Montanari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

