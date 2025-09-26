Papa Leone XIV nomina monsignor Iannone come suo successore al dicastero dei vescovi

E’ una delle tessere che mancano al mosaico in realizzazione del pontificato di Papa Leone XIV. Forse una delle nomine più attese, per quel ruolo che con il Conclave è rimasto vacante: dal maggio scorso non c’era più un superiore del dicastero dei Vescovi perché il prefetto era proprio Robert Francis Prevost. Divenuto pontefice non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV nomina monsignor Iannone come suo successore al dicastero dei vescovi

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

#Tg2000 - #PapaLeone annuncia #Rosario per la #pace l'11 ottobre #24settembre #Tv2000 #PapaLeoneXIV #Papa #Pope #Chiesa #Vaticano @tg2000it - X Vai su X

L’appello di Papa Leone XIV a pregare ogni giorno il Rosario per la pace, nel mese di ottobre, e l’annuncio a sorpresa ai fedeli: “La sera di sabato 11 ottobre, alle ore 18, lo faremo insieme qui in piazza San Pietro, nella Veglia del Giubileo della spiritualità - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV sceglie il suo “successore”: chi è e perché è così importante - Papa Leone XIV nomina il "successore" nel Prefetto del Dicastero per i Vescovi: ecco chi è e qual sarà il suo ruolo. Lo riporta newsmondo.it

Papa Leone XIV nomina monsignor Iannone Prefetto del Dicastero dei Vescovi - Papa Leone XIV ha nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina monsignor Filippo Iannone, ... Riporta msn.com