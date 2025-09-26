Papa Leone XIV nomina il suo successore al Dicastero dei Vescovi | chi è il napoletano Monsignor Iannone

Papa Leone XIV ha effettuato la nomina che in tanti attendevano, quella per il prelato che lo avrebbe sostituito nel ruolo che gli era stato affidato da Papa Francesco. Nel bollettino diffuso oggi, 26 settembre, dalla sala stampa della Santa Sede, si legge che Papa Prevost ha affidato l’incarico di prefetto del Dicastero per i Vescovi a Mons. Filippo Iannone. Prevost ha ricoperto l’incarico dal 2023, quando era stato richiamato dal Perù, fino al 2025 anno in cui è stato eletto Papa. Oggi le chiavi del Dicastero che si occupa della nomina dei vescovi e anche della commissione per l’America latina passano in mano a Mons. 🔗 Leggi su Open.online

