Papa Leone sceglie Il napoletano Iannone a capo del Dicastero per i Vescovi

Si tratta di una delle nomine più attese “dell'era” di Papa Leone. Il pontefice, nelle scorse, infatti, ha scelto il suo successore alla guida del Dicastero per i Vescovi, l'organismo che ha guidato dal gennaio 2023 fino all'elezione al Soglio petrino.La scelta è ricaduta su un napoletano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

#Tg2000 - #PapaLeone annuncia #Rosario per la #pace l'11 ottobre #24settembre #Tv2000 #PapaLeoneXIV #Papa #Pope #Chiesa #Vaticano @tg2000it - X Vai su X

L’appello di Papa Leone XIV a pregare ogni giorno il Rosario per la pace, nel mese di ottobre, e l’annuncio a sorpresa ai fedeli: “La sera di sabato 11 ottobre, alle ore 18, lo faremo insieme qui in piazza San Pietro, nella Veglia del Giubileo della spiritualità - facebook.com Vai su Facebook

