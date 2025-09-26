Papa Leone ha incontrato i cadetti del 206° Corso dell' Accademia Militare di Modena

Nei giorni scorsi, un gruppo di giovani Allievi Ufficiali del 206° corso “Dignità” dell’Accademia Militare ha partecipato all’Udienza Generale in Piazza San Pietro, presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV.Al termine della cerimonia, il Santo Padre ha ricevuto il Comandante del Reggimento Allievi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

