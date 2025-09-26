Papà a ore lo spettacolo in scena al Teatro Apparte
Un padre pronto a tutto pur di stare con i propri figli: nasce così l’esuberante e irresistibile Mrs. Doubtfire! Tra risate, travestimenti e momenti di sincera commozione, lo spettacolo racconta con leggerezza e profondità la forza dell’amore familiare e la magia delle seconde possibilità-Giovedì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: spettacolo - scena
Golf, l’ultimo weekend all’insegna di gare e spettacolo. Caroli e Cremonini battono tutti e si dividono la scena a ’Le Fonti’
Gianni Ciardo in scena a Bari con lo spettacolo 'Di queste ed altre caravelle'
Estate a Zafferana Etnea: con “Etna in Scena” due mesi di eventi tra musica, cultura e spettacolo
Sabato 4 ottobre, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo “Uno sfratto da paura” presso l’Oratorio San Luigi di Lurago d’Erba. Lo spettacolo, in collaborazione con l’associazione Amici dell’Affido, sarà a cura della compagnia teatrale “I fuori mercato”. Per info - facebook.com Vai su Facebook
L’altro ieri il @Partito_Libdem aveva detto che il riconoscimento dello stato di Palestina sarebbe potuto arrivare solo dopo una serie di altre condizioni (“la giusta sequenza di eventi”), tra cui il rilascio degli ostaggi e l’uscita di scena di Hamas (come chiesto an - X Vai su X