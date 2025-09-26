Papà a 64 anni | la gioia del fiocco rosa e la nascita della piccola
roland orzabal, nuovo membro della famiglia a 64 anni. Un noto artista britannico ha recentemente ampliato la propria famiglia, accogliendo una nuova componente che rappresenta un momento di grande gioia personale. A circa sei mesi dalla nascita, questa novità ha avuto un impatto importante sui programmi professionali dell’artista, portando alla cancellazione di alcuni impegni estivi. La notizia si è diffusa grazie alle dichiarazioni di un collega di lunga data, che ha condiviso dettagli relativi alla vita privata del musicista. l’arrivo della neonata e le reazioni social. La nascita di questa bambina, avvenuta lo scorso giugno, ha suscitato entusiasmo tra i fan e gli appassionati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: anni - gioia
Appassionatamente . I bambini del musical tutti insieme 60 anni dopo: "Abbiamo regalato gioia"
“Aspetto un bambino”. L’attrice italiana sarà mamma per la prima volta a 47 anni, la gioia più grande
“Aspetto un bambino”. L’attrice italiana diventa mamma per la prima volta : la gioia a 47 anni
Abbiamo restituito la gioia della maternità a una donna già provata, in anni lontani, dalla perdita del suo bambino per la stessa patologia, che all’epoca non era stata riconosciuta e trattata. Leggi la notizia completa - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni a 64 anni, cosa prevede il piano di usare il Tfr per lasciare il lavoro in anticipo - La Lega, con il sottosegretario Claudio Durigon, spinge per ritoccare le regole per accedere alla pensione anticipata a 64 anni, introducendo la possibilità volontaria, per tutti i lavoratori, ... fanpage.it scrive