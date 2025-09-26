Papà a 64 anni | fiocco rosa per il vip e la sua giovane dolce metà

– Chi l’avrebbe mai detto? Roland Orzabal, iconico frontman dei Tears for Fears, è diventato papà per la terza volta a ben 64 anni. Proprio così: il celebre rocker britannico ha accolto una bimba lo scorso giugno insieme alla giovane moglie Emily Orzabal, di 38 anni. Una notizia che non è stata annunciata con fanfare e comunicati stampa, ma che è saltata fuori grazie a una chiacchierata tra colleghi. A rivelare il lieto evento, infatti, è stato Curt Smith, compagno di band, che durante un’intervista a Vulture ha confessato: “Avremmo dovuto andare in tour quest’estate, ma Roland e sua moglie hanno avuto un bambino a giugno”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

