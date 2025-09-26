Papà a 64 anni Fiocco rosa per il famoso e la giovane moglie
Il famoso è diventato papà per la terza volta. A 64 anni, il rocker britannico ha accolto un nuovo figlio, una bambina a quanto pare, lo scorso giugno insieme alla moglie, 38 anni. La notizia non è stata annunciata ufficialmente dalla coppia, ma è trapelata grazie al compagno di band Curt Smith, che in un’intervista concessa a Vulture ad agosto ha spiegato come la lieta novità abbia cambiato i piani musicali del gruppo. “Avremmo dovuto andare in tour quest’estate, ma Roland e sua moglie hanno avuto un bambino a giugno”, ha raccontato Smith. “Quindi il tour estivo ovviamente è stato annullato perché non si vuole stare lontani da casa così vicino alla nascita di un bambino”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: anni - fiocco
Primo fiocco rosa dopo 51 anni a Comitini: donna partorisce alla guardia medica
Rifugio Gli Amici di Fiocco Malgrado i suoi abbondanti 15 anni, Ninetta è in piedi. Bella tempra sti vecchietti ? - facebook.com Vai su Facebook
Pensione a 64 anni solo col Tfr, ma il sogno vale solo per chi guadagna più di 1.900 euro - Andare in pensione a 64 anni con 25 anni di contributi, invece che a 67: è questa l’idea rilanciata dalla Lega, che vorrebbe inserirla nella prossima manovra come alternativa alle vecchie “quote”, ... Si legge su affaritaliani.it