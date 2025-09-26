Paolo Chiesi Foundation ufficializzato nuovo nome nei 20 anni di attività

Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Riflettere sul percorso fatto e sui traguardi raggiunti, ma anche promuovere un confronto aperto sulle sfide attuali e future in ambito sanitario nel Sud globale, in particolare sull'assistenza neonatale e la salute respiratoria, per condividere esperienze, individuare criticità e favorire nuove sinergie volte a garantire un accesso equo a cure di qualità. Sono i temi della tavola rotonda organizzata per i 20 vent'anni di attività di Chiesi Foundation, all'evento celebrativo 'Accelerare il cambiamento: un dialogo sul futuro dell'assistenza sanitaria nel Sud globale', che si è svolto il 25 settembre all'Auditorium dell'headquarters di Chiesi Farmaceutici a Parma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

