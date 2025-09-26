Paolo Bellini è il nuovo presidente dell’Associazione produttori guarnizioni del Sebino

Bergamonews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Bellini è il nuovo presidente dellAssociazione Produttori Guarnizioni del Sebino, dal 2013 punto di riferimento per il comparto della lavorazione della gomma e PTFE tra le province di Bergamo e Brescia. Bellini (53 anni, titolare e Amministratore Delegato del Gruppo Ar-Tex) è stato eletto all’unanimità dal Consiglio direttivo, riunitosi a margine dell’Assemblea ordinaria – che ha approvato il bilancio – tenutasi nei giorni scorsi nella sede associativa di Sarnico che ospita anche l’Accademia delle Guarnizioni del Sebino. Paolo Bellini succede a Massimo Parzani che ha guidato con passione, determinazione e competenza l’associazione durante il triennio 2022-2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

paolo bellini 232 il nuovo presidente dell8217associazione produttori guarnizioni del sebino

© Bergamonews.it - Paolo Bellini è il nuovo presidente dell’Associazione produttori guarnizioni del Sebino

In questa notizia si parla di: paolo - bellini

Paolo Bellini, condannato all’ergastolo per la strage di Bologna, aggredito in carcere a Cagliari

Paolo Bellini aggredito in carcere con uno “spazzolino”, l’avvocato: “Ferito lievemente, ma va spostato”

Strage di Bologna, Paolo Bellini aggredito in carcere. L’avvocato: colpito con uno strumento affilato

Paolo Bellini, confermato l'ergastolo per la strage di Bologna: la decisione della Cassazione. «Sentenza realizza diritto a verità» - Questa la decisione dei giudici della sesta sezione della Cassazione, che oggi hanno condannato in via definitiva l'ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di ... ilmessaggero.it scrive

Paolo Bellini accoltellato in carcere a Cagliari - Paolo Bellini, il neofascista condannato per la strage alla stazione di Bologna &#232; stato accoltellato in carcere a Cagliari. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Bellini 232 Nuovo