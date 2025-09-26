Paolo Bellini è il nuovo presidente dell’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino, dal 2013 punto di riferimento per il comparto della lavorazione della gomma e PTFE tra le province di Bergamo e Brescia. Bellini (53 anni, titolare e Amministratore Delegato del Gruppo Ar-Tex) è stato eletto all’unanimità dal Consiglio direttivo, riunitosi a margine dell’Assemblea ordinaria – che ha approvato il bilancio – tenutasi nei giorni scorsi nella sede associativa di Sarnico che ospita anche l’Accademia delle Guarnizioni del Sebino. Paolo Bellini succede a Massimo Parzani che ha guidato con passione, determinazione e competenza l’associazione durante il triennio 2022-2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

