Paolo Bellini è il nuovo presidente dell’Associazione produttori guarnizioni del Sebino
Paolo Bellini è il nuovo presidente dell’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino, dal 2013 punto di riferimento per il comparto della lavorazione della gomma e PTFE tra le province di Bergamo e Brescia. Bellini (53 anni, titolare e Amministratore Delegato del Gruppo Ar-Tex) è stato eletto all’unanimità dal Consiglio direttivo, riunitosi a margine dell’Assemblea ordinaria – che ha approvato il bilancio – tenutasi nei giorni scorsi nella sede associativa di Sarnico che ospita anche l’Accademia delle Guarnizioni del Sebino. Paolo Bellini succede a Massimo Parzani che ha guidato con passione, determinazione e competenza l’associazione durante il triennio 2022-2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Paolo Bellini, condannato all’ergastolo per la strage di Bologna, aggredito in carcere a Cagliari
Paolo Bellini aggredito in carcere con uno “spazzolino”, l’avvocato: “Ferito lievemente, ma va spostato”
Strage di Bologna, Paolo Bellini aggredito in carcere. L’avvocato: colpito con uno strumento affilato
FESTA DELLA FILOSOFIA 2025 Domenica 28 settembre – ore 18.00 Sala consigliare, Palazzo Caimi-Pollini (sede del Municipio). Machiavelli e l’idea di Stato ne Il Principe: una riflessione sempre attuale sul potere e la politica. Con il Prof. Paolo Bellini. - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Bellini, confermato l'ergastolo per la strage di Bologna: la decisione della Cassazione. «Sentenza realizza diritto a verità» - Questa la decisione dei giudici della sesta sezione della Cassazione, che oggi hanno condannato in via definitiva l'ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di ... ilmessaggero.it scrive
Paolo Bellini accoltellato in carcere a Cagliari - Paolo Bellini, il neofascista condannato per la strage alla stazione di Bologna è stato accoltellato in carcere a Cagliari. Lo riporta corriere.it