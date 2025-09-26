Paolo Belli big band in concerto a Ripa Teatina
A Ripa Teatina sabato 27 e domenica 28 settembre si festeggiano la Madonna del Sudore e San Rocco. Accanto al programma religioso sono previsti alcuni momenti di spettacolo. Sabato sera nel piazzale del convento francescano si esibirà la Italy band tour, prima del dj set anni ‘80 e ’90. Domenica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: paolo - belli
Paolo Belli in concerto a Pompei con il tour estivo 2025
Paolo Belli: "Juventino da neonato, in ginocchio da CR7. Ora tifo per mio nipote"
Festa di Sant’Anna: a Pontinia arrivano Raf e Paolo Belli
Paolo Belli: “Odio le competizioni ma conosco i trucchi del mestiere” - X Vai su X
TV, anche Paolo Belli in pista con tanti big a 'Ballando con le stelle 2025' - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Belli big band in concerto a Ripa Teatina - Sabato sera nel piazzale del convento francescano si esibirà la Italy band tour, prima del dj set anni ‘80 e ’90. Si legge su chietitoday.it
Paolo Belli, da co conduttore a ballerino vip - Nato a Formigine (Modena) nel 1962, Paolo Belli inizia la carriera musicale nel1983 fondando il gruppo <strong ... ilrestodelcarlino.it scrive