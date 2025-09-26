Paolo Belli big band in concerto a Ripa Teatina

A Ripa Teatina sabato 27 e domenica 28 settembre si festeggiano la Madonna del Sudore e San Rocco. Accanto al programma religioso sono previsti alcuni momenti di spettacolo. Sabato sera nel piazzale del convento francescano si esibirà la Italy band tour, prima del dj set anni ‘80 e ’90. Domenica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it