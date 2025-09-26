Paolini a Pechino batte Sevastova ad occhi chiusi Berrettini è out a Tokyo
Jasmine Paolini comincia nel migliore dei modi questo torneo pechinese. Sfodera la racchetta e per la sua avversaria non c’è nulla da fare: batte Sevastova 6-1 6-3 salvando tutte le 7 palle break concesse. Insomma, nessun problema per la toscana che supera il turno di questo Wta 500 di Pechino ad occhi chiusi. L’azzurra, testa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Piccola novità nell'allenamento odierno di Jasmine Paolini a Pechino. In campo con la campionessa del mondo oltre alla compagna di doppio Sara Errani e Federico Gaio che la aiuta grazie al supporto della Federazione, è presente anche l'ex allenatore di L
