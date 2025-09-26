Paolini a Pechino batte Sevastova ad occhi chiusi Berrettini è out a Tokyo

Jasmine Paolini comincia nel migliore dei modi questo torneo pechinese. Sfodera la racchetta e per la sua avversaria non c’è nulla da fare: batte Sevastova 6-1 6-3 salvando tutte le 7 palle break concesse. Insomma, nessun problema per la toscana che supera il turno di questo Wta 500 di Pechino ad occhi chiusi. L’azzurra, testa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Jasmine Paolini batte Sevastova al WTA di Pechino: vittoria netta al debutto per la tennista italiana - Si presentano al China Open da campionesse in carica e coppia numero 2 del ... Si legge su tg.la7.it

paolini pechino batte sevastovaJasmine Paolini batte Anastasija Sevastova all’esordio al China Open e al terzo turno sfida Kenin - 3 la lettone Anastasija Sevastova nel primo turno del Wta 500 di Pechino e al terzo turno trova la statunitense Sofia Kenin ... Lo riporta msn.com

