Panta Rei | la danza della vita la mostra di Marco Ronga a palazzo Santo Stefano

Apre al pubblico a Padova – Palazzo Santo Stefano, la mostra di Marco Ronga “Panta Rei: la danza della vita”, a cura di Marina Sonzini.Ronga è un artista che, attraverso colori intensi e visioni oniriche, racconta la vita come movimento continuo, energia e trasformazione. Le sue opere sono un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Panta Rei. La bioedilizia e lo sviluppo sostenibile - Immersa nella natura di Passignano sul Trasimeno (Perugia), ha come settore primario la bioedilizia. Secondo avvenire.it

“Panta rei” non vuol dire quello che sembra - L’espressione “Panta rei” (p??ta ?e?), tradotta in italiano come “tutto scorre” e molto conosciuta e pronunciata anche nella sua formulazione in greco antico, è considerata una delle più influenti ... Si legge su ilpost.it