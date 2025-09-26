Paninoteca irregolare scattano i controlli dei Nas

Blitz dei carabinieri della compagnia di Marcianise insieme al NAS di Caserta in una Paninoteca.E' quanto accaduto a Capodrise dove i militari hanno ispezionato il locale commerciale ed hanno riscontrato gravi irregolarità sulla tracciabilità degli alimenti e sulla destinazione d’uso di un locale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: paninoteca - irregolare

Paternò, controlli dei Carabinieri: tre commercianti denunciati per lavoro irregolare - facebook.com Vai su Facebook

Caporalato, controlli su 888 aziende agricole, irregolare 1 su 2 - Controlli su quasi 900 aziende agricole, verifiche su circa 3mila e 600 posizioni lavorative, sanzioni e ammende per oltre 4 milioni e 200 mila euro. Secondo ansa.it

Sette lavoratori irregolari nel ristorante, scatta la maxi multa - I militari della Compagnia di Civitanova hanno individuato sette lavoratori irregolari in un’attività di ristorazione. Si legge su msn.com