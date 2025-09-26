Panerai Luminor Venticinque ref PAM02025 | L’Omaggio Esclusivo ai Paneristi
Per celebrare il 25° anniversario di questa straordinaria comunità di appassionati, la casa fiorentina svelò durante il P-Day 2024 di Kuala Lumpur una creazione davvero speciale: il Luminor Venticinque PAM02025, un'edizione limitata che rappresenta molto più di un semplice segnatempo da collezione. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
