Panerai Luminor Venticinque ref PAM02025 | L’Omaggio Esclusivo ai Paneristi
Per celebrare il 25° anniversario di questa straordinaria comunità di appassionati, la casa fiorentina svelò durante il P-Day 2024 di Kuala Lumpur una creazione davvero speciale: il Luminor Venticinque PAM02025, un'edizione limitata che rappresenta molto più di un semplice segnatempo da collezione. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
In questa notizia si parla di: panerai - luminor
Panerai Luminor Venticinque ref. PAM02025: L’Omaggio Esclusivo ai Paneristi.
Partners in performance. Introducing the new Luminor Luna Rossa Quaranta BiTempo #PAM1404. Inspired by the colors, materials, and technical innovations of those who face the tenacity of the sea. #Panerai #Luminor #PaneraiLuminor #PaneraiWatch #Lun - facebook.com Vai su Facebook
Sotheby’s: asta record per il Panerai Luminor Ref. 6152/1 - DA SOTHEBY’S A GINEVRA, UN RARISSIMO ESEMPLARE DI PANERAI LUMINOR E’ STATO BATTUTO ALL’ASTA PER LA CIFRA RECORD DI CIRCA 348. Scrive 0-100.it
Officine Panerai Luminor Submersible 1950 Carbotech 3 days Automatic 47mm Ref. PAM00616 - L’OFFICINE PANERAI LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 CARBOTECH 3 DAYS AUTOMATIC 47MM VANTA UNA CASSA IN CARBOTECH, UN MATERIALE COMPOSITO A BASE DI SOTTILISSIMI FOGLI DI FIBRE DI ... Riporta 0-100.it