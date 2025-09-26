Panerai grande festa Da segreto militare a icona dell’orologeria

Quotidiano.net | 26 set 2025

Firenze, 10 settembre 1993: una data fondamentale nella storia di Panerai, che segna il passaggio da fornitore esclusivo della Marina Militare a marchio orologiero accessibile al pubblico civile. Un momento storico in cui la Maison svela un’eredità a lungo celata dal segreto militare. Dal 1910, data in cui i documenti attestano le prime commissioni affidate a Panerai dalla Regia Marina Italiana, fino al 1993, gli orologi Panerai furono indossati esclusivamente dai militari. Concepiti come strumenti di precisione a supporto delle audaci missioni della Marina Militare, questi segnatempo erano avvolti da segreto militare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

