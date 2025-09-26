Pamela Petrarolo la tragedia della malattia della figlia e quel matrimonio naufragato dopo tanti anni
Volto amato della televisione anni Novanta, Pamela Petrarolo ha vissuto una carriera sotto i riflettori, ma dietro al successo si nascondono momenti di dolore e fragilità che solo in tempi recenti ha deciso di condividere. La showgirl, diventata famosa grazie a Non è la Rai, ha attraversato esperienze difficili che l’hanno segnata profondamente sia come donna che come madre. Una delle prove più dure è stata la malattia della figlia Angelica, nata con una grave malformazione, e un matrimonio lungo quasi vent’anni che si è concluso in silenzio, senza clamore, ma con grande sofferenza. Oggi Pamela continua a raccontarsi con sincerità e consapevolezza, mostrando quanto il dolore possa diventare forza, soprattutto se si sceglie di affrontarlo con dignità e amore per la propria famiglia. 🔗 Leggi su Donnapop.it
