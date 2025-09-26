Pamela Petrarolo chi sono l’ex marito Gianluca e il compagno Giovanni | Con lui sono rinata

Metropolitanmagazine.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Petrarolo è felicemente fidanzata con Giovanni Benevento, da cui ha avuto una figlia, Futura: la terzogenita della showgirl è nata nel 2020 ma lei aveva già altre due figlie, Alice e Angelica. Dopo un matrimonio durato sette anni con  Gianluca Pea, la protagonista di “Non è la Rai” ha divorziato per unirsi al suo nuovo compagno: per lui Futura è la prima figlia, mentre la Petrarolo ne ha appunto tre, le prime due nate dal matrimonio con Gianluca Pea, sposato nel 2001  “ Ero delusa e completamente avvilita, grazie a lui ho ripreso fiducia nell’idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

pamela petrarolo chi sono l8217ex marito gianluca e il compagno giovanni con lui sono rinata

© Metropolitanmagazine.it - Pamela Petrarolo, chi sono l’ex marito Gianluca e il compagno Giovanni: “Con lui sono rinata”

In questa notizia si parla di: pamela - petrarolo

Pamela Petrarolo: “Per un’intervista ho rischiato una denuncia e sono stata insultata”

Grande Fratello, scintille a distanza: la frecciatina di Tommaso e la replica di Pamela Petrarolo

Grande Fratello, Pamela Petrarolo svela tutta la sua verità e smaschera Tommaso Franchi: "Ecco cosa è successo"

pamela petrarolo sono l8217exIntervista a Pamela Petrarolo, concorrente a Tale e Quale Show 2025 - Pamela Petrarolo è la nuova concorrente di Tale e Quale Show 2025: ecco cosa ci ha raccontato l'ex volto di Non è la Rai e del Grande Fratello ... Si legge su superguidatv.it

Manuel, chi è il fratello di Pamela Petrarolo ritrovato dopo 2 anni e mezzo/ “C’era sofferenza dentro di lui” - Pamela Petrarolo tira un sospiro di sollievo per il ritrovamento del fratello Manuel, che era misteriosamente scomparso per due anni e ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Pamela Petrarolo Sono L8217ex