Una notte di vacanza in Riviera trasformata in un incubo e finita nelle aule di giustizia. Con rito abbreviato, il tribunale di Rimini ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, un uomo di 71 anni, portiere d’albergo, riconosciuto colpevole di aver molestato una ragazza, all’epoca dei fatti appena 18enne. L’episodio risale al giugno 2023, nel pieno della stagione estiva. La giovane, in vacanza a Rimini insieme al fidanzato, era rientrata in hotel verso le cinque del mattino dopo una serata trascorsa nei locali della Riviera. Al momento di salire in camera, la coppia si rese conto di aver smarrito la chiave che apriva la porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palpeggiata in albergo. Condannato il portiere