Pallone d’Oro 2025 ecco i punteggi che hanno preso Lautaro e Dumfries

Pallone d’Oro 2025, i voti di France Football: dominio Dembélé con 1.380 punti, interisti lontani dal podio: 57 i punti totali tra Lautaro e Dumfries. Dopo la cerimonia di Parigi che ha incoronato Ousmane Dembélé come nuovo vincitore del Pallone d’Oro 2025, France Football ha reso pubblica la graduatoria completa con i punteggi ottenuti dai 30 candidati. Una classifica che mostra differenze nette tra i protagonisti, con distacchi significativi a partire dalla vetta. Il trionfatore Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain, ha raccolto 1.380 punti, staccando di oltre 300 lunghezze il secondo classificato, il talento del Barcellona Lamine Yamal, fermatosi a 1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pallone d’Oro 2025, ecco i punteggi che hanno preso Lautaro e Dumfries

