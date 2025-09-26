Il Rapallo vince ai tiri di rigore il derby contro il Trieste per 14-13 (10-10 dopo i regolamentari) e si avvicina alla fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: nel Girone D delle qualificazioni, scattato a Dunaujvaros, in Ungheria, le liguri conquistano due punti, lasciandone soltanto uno alle giuliane e sono ad un passo dal passaggio alla fase successiva. Nel raggruppamento con le due formazioni italiane ci sono anche le iberiche dell’Assolim Matarò, che domani sfideranno le liguri e domenica le alabardate: le prime due classificate passeranno il turno, mentre la terza disputerà la fase a gironi di Euro Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, Rapallo batte Trieste ai rigori e si avvicina alla fase a gironi di Champions League