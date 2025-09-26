Palio de San Michele Maxischermo e accessi limitati per garantire sicurezza

Sant’Angelo ha chiuso, con la sua "Insert coin", la serie di sfilate dei 4 rioni e ci si prepara al gran finale di domenica, con la Lizza e l’assegnazione del Palio de San Michele. Con grande attenzione al tema della sicurezza. Così ieri si è riunita la commissione di pubblico spettacolo proprio con focus specifico sulla definizione delle misure di sicurezza richieste per la serata del 28 settembre. Con le novità rappresentate dall’installazione di un maxischermo (che consentirà a tutte le persone presenti in piazza, nell’area limitrofa alla virata sud, di seguire integralmente lo svolgimento della corsa e l’assegnazione del Palio) e dalla creazione di una zona "parterre" (nell’area limitrofa all’Arco di Portella, con posti acquistabili online e in biglietteria). 🔗 Leggi su Lanazione.it

