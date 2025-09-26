Palestra Juve | cosa è successo in estate i bianconeri ci avevano provato ma… Cosa ha bloccato il suo approdo a Torino il retroscena

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palestra Juve: spunta un retroscena relativo all’esterno in prestito al Cagliari, i bianconeri ci hanno provato in estate. Cosa è successo. Un talento che esplode, un rimpianto che cresce. L’inizio di stagione di Marco Palestra con la maglia del Cagliari è a dir poco folgorante, e le sue prestazioni stanno facendo stropicciare gli occhi a tanti, comprese le big che in passato avevano provato a prenderlo. Su tutte, il calciomercato Juve, che ora osserva a distanza l’ascesa di un potenziale campione. Un impatto devastante: incontenibile a Lecce. Arrivato in prestito dall’Atalanta, l’esterno classe 2005 ha subito dimostrato una personalità e una qualità fuori dal comune. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

palestra juve cosa 232 successo in estate i bianconeri ci avevano provato ma8230 cosa ha bloccato il suo approdo a torino il retroscena

© Juventusnews24.com - Palestra Juve: cosa è successo in estate, i bianconeri ci avevano provato ma… Cosa ha bloccato il suo approdo a Torino, il retroscena

In questa notizia si parla di: palestra - juve

Palestra Juve, forze fresche sulle corsie: occhi puntati anche sul classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. Tutti i dettagli

Chi è Palestra, il terzino del futuro messo nel mirino dalla Juve: uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. L’Atalanta farà muro ma…

Palestra Juve, l’idea può prendere piede in queste settimane: è tra i nomi più apprezzati da Comolli, l’Atalanta ha già fissato il prezzo

Mercato Juve: idea Palestra per la fascia destra - Viste le difficoltà nell'arrivare a Dodo che la Fiorentina valuta non meno di 25 milioni, la Vecchia Signora sta monitorando le alternative al brasiliano. Scrive it.blastingnews.com

Mercato Juve, finalmente Sancho: cosa manca ancora per chiudere definitivamente - Sancho si avvicina a grandi passi: le sensazioni ieri a Torino erano molto positive. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Palestra Juve Cosa 232