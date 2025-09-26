Palestinesi piangono vittime raid israeliani | non sappiamo più dove fuggire

Gaza City, 26 set. (askanews) -Famiglie palestinesi all'ospedale Al-Shifa di Gaza City danno l'ultimo saluto ai propri cari uccisi durante un attacco notturno al campo di Al-Shati, a ovest del centro urbano, secondo quanto riferito dall'agenzia di protezione civile di Gaza. "Ho perso mia sorella e i suoi figli, li abbiamo persi tutti erano le persone più care per noi, ad Al-Shati, i nostri amati cosa possiamo fare, cosa possiamo fare", dice Rahma Abu Juwanah, parente delle vittime. "Fuggiamo, l'esercito israeliano lancia volantini che ci dicono di andarcene, quindi ce ne andiamo, fuggiamo da un posto all'altro, non c'è più nessun posto dove non siamo fuggiti", aggiunge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Palestinesi piangono vittime raid israeliani: non sappiamo più dove fuggire

In questa notizia si parla di: palestinesi - piangono

Gaza, palestinesi piangono loro cari: "Qui sofferenza, fame e morte"

Gaza, palestinesi piangono i morti dopo gli ultimi attacchi israeliani

? Gaza City, 15 set. (askanews) - Nelle immagini, ragazze palestinesi piangono davanti al corpo del padre ucciso in uno degli ultimi attacchi israeliani su Gaza. Altri palestinesi si raccolgono accanto alle salme, portate all'ospedale di Al-Shifa. Negli ultimi gio - facebook.com Vai su Facebook

Nelle immagini, ragazze palestinesi piangono davanti al corpo del padre ucciso in uno degli ultimi attacchi israeliani su #Gaza. Altri palestinesi si raccolgono accanto alle salme, portate all'ospedale di Al-Shifa. - X Vai su X

Gaza, almeno 38 morti nei raid notturni - Shifa e Baptist di Gaza City hanno segnalato rispettivamente 23 e 12 morti, ... Da ticinonews.ch

Bombardamenti sulla Striscia di Gaza: almeno 36 palestinesi morti nelle prime ore - Le autorità locali confermano che i recenti bombardamenti a Gaza hanno causato 36 palestinesi morti. Riporta notizie.it