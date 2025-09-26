Non si è fatta attendere la risposta di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, dopo il conferimento degli ‘Elevati Meriti’ votato dal consiglio comunale di Pesaro nei giorni scorsi: "Accetto con gratitudine l’onorificenza conferita ringraziando il sindaco Biancani e Comune di Pesaro – ha scritto –. Proprio il Comune di Pesaro può diventare un veicolo di cambiamento concreto, oggi più che mai necessario". A commentare l’arrivo della lettera di Albanese è Camilla Murgia, assessora alle Politiche educative: "Siamo davvero contenti ed emozionati delle parole che la dottoressa ci ha scritto – dice –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Palestina, la relatrice Onu: "Gratitudine a Pesaro"