Palazzo Fiuggi campione del mondo | per il 5° anno è il miglior wellness retreat del pianeta

Frosinonetoday.it | 26 set 2025

Palazzo Fiuggi è stato incoronato nuovamente “World’s Best Wellness Retreat” ai prestigiosi World Spa Awards, consolidando il suo primato nel panorama globale del benessere. Questo è il quinto riconoscimento internazionale conseguito nella categoria, a testimonianza della coerenza, dell’alta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

