Palazzo Fiuggi campione del mondo | per il 5° anno è il miglior wellness retreat del pianeta
Palazzo Fiuggi è stato incoronato nuovamente “World’s Best Wellness Retreat” ai prestigiosi World Spa Awards, consolidando il suo primato nel panorama globale del benessere. Questo è il quinto riconoscimento internazionale conseguito nella categoria, a testimonianza della coerenza, dell’alta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: palazzo - fiuggi
Ieg prosegue nel suo progetto di espansione, gestirà anche il palazzo dei Congressi di Fiuggi
Palazzo Fiuggi: un santuario del benessere dove imparare i segreti della salute
Palazzo Fiuggi has been awarded the title of World’s Best Wellness Retreat 2025. For the fifth consecutive year, this prestigious accolade celebrates our commitment to authentic and profound wellness, where science, nature, and tradition come together to off - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato l'ex campione del mondo di ciclismo Vainsteins - Storie tristi di due stelle dello sport precipitate nella polvere, quelle che vede protagonisti, in negativo, due ex atleti famosi, entrambi arrestati in Lombardia a distanza di poche ore. Secondo ansa.it