Palazzetto di San Pio chiuso per lavori Leonetti | Squadre dirottate in altre strutture

Baritoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere comunale delegato ai rapporti con le società sportive, Lorenzo Leonetti, ha incontrato ieri pomeriggio il Comitato dei Genitori di San Pio, per affrontare la questione del palazzetto nel quartiere del Municipio V, struttura attualmente non disponibile per lavori di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palazzetto - chiuso

Palazzetto dello sport di San Pio chiuso per lavori: i corsi per bambini spostati nella palestra dell'istituto Gabelli

"Palazzetto chiuso senza motivo" Puggelli critico contro l’ordinanza - Palazzetto dello sport chiuso, la polemica non si ferma a Poggio a Caiano e l’opposizione critica l’ordinanza del sindaco, uscita nei giorni scorsi, in quanto non vi sarebbero situazioni di pericolo ... Scrive lanazione.it

Palazzetto chiuso, sogni infranti: "Lo sport torni in primo piano" - Difficoltà e disagi per gli atleti costretti a spostarsi su Prato e per l’attività motoria dei bambini . Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzetto San Pio Chiuso